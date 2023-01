(Di lunedì 23 gennaio 2023) Pessima notizia per la Nazionale italiana diil doppio appuntamento di Coppa del Mondo sulle nevi di, in Svezia., stella del movimento azzurro, ha rimediato infatti un brutto infortunio in seguito ad unain partenza della Big Final di gara-2 (chiusa in quarta posizione) andata in scena nella giornata di ieri. Il 22enne trentino, quinto ai Giochi Olimpici di Pechino 2022 e già capace di salire due volte sul podio nel circuito maggiore (fu 3° a Val Thorens a dicembre 2021 e 2° a Veysonnaz lo scorso marzo), si è fratturato in maniera scomposta la clavicola, che verrà rivalutata al rientro a Milano nelle prossime ore.ha reso noto sui social che si sottoporrà ad un intervento chirurgico nella ...

turni preliminari: 78 kg, +78 kg femminile; 90 kg, 100 kg, +100 kg maschile (diretta streaming sul canale della IJF) 12.00 SCI FREESTYLE (Coppa del Mondo) -maschile/femminile a Innichen, ... Skicross, come sta Simone Deromedis dopo la caduta di Idre Fjall Domani l'operazione, Mondiali a rischio... Pessima notizia per la Nazionale italiana di skicross dopo il doppio appuntamento di Coppa del Mondo sulle nevi di Idre Fjall, in Svezia. Simone Deromedis, stella del movimento azzurro, ha rimediato ...La dominatrice della disciplina non sbaglia in gara-1 a Idre Fjaell, battendo ancora l'eterna rivale Smith. Deromedis e Zuech fuori ai quarti della prova maschile, dove i ...