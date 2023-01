Agenzia ANSA

Lae il governo siriano hanno riaperto una vecchia base aerea militare nel nord della, ora equipaggiata tra l'altro di un articolato sistema missilistico di difesa aerea con batterie di ......rilasciato foto recentemente declassificate di vagoni ferroviari russi in viaggio dallaalla ... Il gruppo opera in paesi come Libia, Mali,, regione Ucraina del Donbas e Repubblica ... Siria: Russia riapre base aerea vicino Aleppo - Medio Oriente La Russia e il governo siriano hanno riaperto una vecchia base aerea militare nel nord della Siria, ora equipaggiata tra l'altro di un articolato sistema missilistico di difesa aerea con batterie di P ...Una nave da guerra russa armata con armi da crociera ipersoniche di nuova generazione parteciperà a esercitazioni congiunte con le marine cinesi e sudafricane a febbraio, ha ...