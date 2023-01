Siria | palazzo crollato ad Aleppo | 9 i bambini morti

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Sono 9 i, tra cui un neonato, nel crollo per cause accidentali di unad, martoriata città del nord della. Il bilancio è ancora provvisorio e i soccorritori ...

Sono 9 i bambini morti, tra cui un neonato, nel crollo per cause accidentali di un palazzo ad Aleppo, martoriata città del nord della Siria. Il bilancio è ancora provvisorio e i soccorritori continuano a scavare tra le macerie. Lo riferisce l'Osservatorio nazionale per i diritti umani. La seconda città della Siria, è crollato un edificio. Il bilancio è tragico: si contano 16 morti. L'incidente sarebbe stato causato da delle infiltrazioni d'acqua nelle fondamenta del palazzo.