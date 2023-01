Silvio D’Amico | il maestro che “allevò” i grandi mattatori del teatro italiano

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Vittorio Gassmann, Monica Vitti, Rossella Falck, Anna Magnani, Paolo Stoppa, Tino Buazzelli, Nino Manfredi, Paolo Panelli. Sono solo alcuni deinomi che hanno segnato passaggi significativi nel mondo del Cinema e dello spettacolo nazionali. Interpreti collegati da una matrice di formazione professionale comune. Artefice, di questa schiera di eletti da palcoscenico, fu un docente che con lungimiranza li scelse per farli entrare nell’Accademia da lui diretta. Stiamo parlando di. Questi elementi di presentazione, già sarebbero sufficienti a collocare la sua figura nella Storia delnazionale. Infatti, considerando il suo lavoro complessivamente sia come critico che come docente la sua figura rimane centrale. Basti considerare che l’autorevolezza che gli veniva da tutti riconosciuta, comportò ...