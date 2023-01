Si è costituito il Comitato per la tutela dei “Marmi di Vitulano”

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSi èieri ailper ladei marchi di certificazione “di” e “Rosso”. In una piacevole serata, ospiti del Comune dirappresentato dal suo sindaco Avv. Raffaele Scarinzi, con una vasta partecipazione delle cittadinanza, è stato stillato lo Statuto delche ha come scopo sociale ladei marchi storici “di” e “Rosso” anche attraverso la promozione del prodotto mediante l’organizzazione di iniziative culturali di qualsivoglia natura. Il marmo dirappresenta un’espressione di identità culturale collettiva della ...

