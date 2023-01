Si avvicina cometa dei Neanderthal | visibile dopo 50 anni | dove vederla e quale sarà il giorno migliore

Science CuE

Durante l'evento verranno anche mostrate le foto più belle dellarealizzate dai partecipanti alla campagna di astrofotografia ' Unatra le stelle d'inverno ', promossa da EduInaf e Uai. ...Inoltre la minima distanza dellaC/2022 E3 (ZTF) si: il corpo celeste ha subito un incremento di luminosità e questo fa ben sperare in vista del 1 Febbraio. Ecco la guida all'... Quando, come e dove vedere la Cometa Verde: passa ogni 50 mila ... La cometa dei Neanderthal , che ha fatto visita alla Terra circa 50mila anni fa proprio all'epoca dei nostri cugini, si sta avvicinando alla Terra ...Cometa verde L’imaging nel cielo mattutino è programmato per il suo avvicinamento più vicino alla Terra all’inizio del mese prossimo. La cometa C/2022 E3 ...