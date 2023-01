Si addormenta mentre allatta il figlio | neonato muore soffocato dalla mamma in ospedale

(Di lunedì 23 gennaio 2023) I pm di Roma hanno aperto un’inchiesta per omicidio colposo in relazione alla morte di unin, avvenuta la notte tra il 7 e l’8 gennaio scorso, nel reparto di ginecologia dell’Pertini. Il piccolo sarebbe morto schiacciato, che si eradurante l’mento. Disposto l’esame autoptico. Secondo quanto scrive il Corriere della Sera il piccolo era nato da appena tre giorni. La donna ora è in stato di choc ma non è indagata. L’ipotesi di reato dell’inchiesta apertaprocura di Roma è quella di omicidio colposo contro ignoti e la donna è qualificata come parte offesa. Sarebbe la vittima di un comportamento omissivo o comunque ...

Corriere Roma

Come nella situazione verificatasi a Roma, la condivisione del letto può avvenire involontariamente se i genitori si addormentanoalimentano il bambino, o in momenti di particolare stanchezza. ...Secondo le prime ricostruzioni, sembra che la donna si sia addormentata con il piccolo in bracciolo allattava e che nessuno del personale sia tornato da lei per riprenderlo. A mezzanotte ... Roma, si addormenta mentre lo allatta all'ospedale Pertini, il figlio neonato muore soffocato Un gesto naturale, che probabilmente hanno fatto in vita loro tutte le neo-mamme. Ma che in questo caso è stato fatale. E' successo a Roma… Leggi ...La mamma era in ospedale, aveva partorito da tre giorni. Indagine per omicidio colposo Una tragedia inimmaginabile per una mamma che ha appena messo al mondo un figlio. Perderlo nel modo più atroce ne ...