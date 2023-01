(Di lunedì 23 gennaio 2023) "Quando uno è così vecchio che ha visto l'orrore e la sua negazione, quando la coscienza si sveglia, dopo che sei stato silenzioso e non capito, sei stato nessuno, non sei mai contento perché quello ...

"Una come me ritiene che tra qualche anno" sulla"ci sarà una riga tra i libri di storia e poi più neanche quella". Lo ha detto Lilianaalla presentazione delle iniziative per la Giornata della Memoria a Milano. "Le iniziative che ...ha preso spunto per la sua osservazione dal fatto che il Comune di Milano ha sì allestito, su sua richiesta, un tram della linea 9 con le scritte "Memoriale della" e "27 gennaio Giorno ... Shoah, Segre: tra qualche anno non ne rimarrà riga su libri storia A Milano il tram della Memoria voluto da Liliana Segre: "Volevo vederlo prima di morire" Un treno della linea 9 con una livrea caratterizzata da una distesa di papaveri rossi e le scritte '27 gennaio ...Milano, 23 gen. (askanews) - 'Quando uno è così vecchio che ha visto l'orrore e la sua negazione, quando la coscienza si sveglia, dopo che sei ...