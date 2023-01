Shoah | Segre | “Pessimista | tra qualche anno non sarà più sui libri di storia”

Leggi su italiasera

(Di lunedì 23 gennaio 2023) (Adnkronos) – “Una come me certo non si accontenta, una come me èe ritiene che traciuna riga suidie poi non cinemmeno più quella”. Così la senatrice a vita Liliana, alla presentazione del palinsesto di eventi per il Giorno della Memoria, predisposto dal Comune di Milano. “Quando uno è così vecchio come me e ha visto prima l’orrore e poi è arrivato a sentire addirittura che si nega, quando a un certo punto, dopo che sei stato nessuno, quando la coscienza ti si sveglia, allora non sei mai contento. Per chi ha visto personalmente quell’orrore, quello che viene fatto non è mai abbastanza”, ha detto. “Partendo da questo pessimismo, certamente le soluzioni, le idee, le ...