Shelton-Paul in tv | data | orario | canale e diretta streaming Australian Open 2023

Sfida invece tutta a stelle e strisce nell'altro quarto di finale tra Tommye Ben. Australian Open, i risultati degli ottavi di finale N. Djokovic (4) b. A. De Minaur 6 - 2, 6 - 1, 6 - ...avanti Nell'altro quarto, invece, sarà sfida 'made in USA' tra Ben(primo 2002 ai quarti di uno Slam) e Tommyche ha eliminato la testa di serie n. 24, Roberto Bautista ... Australian Open, i risultati di oggi: Djokovic senza difficoltà, Rublev batte Rune Highlights of the eighth day of the Australian Open at Melbourne Park on Monday, all times local (GMT +11): 2158 'BEST MATCH ...Day eight in Melbourne is underway, and the quarter-final matches are now set. The dramatic match of the day was between Andrey Rublev and Holger Rune, which had many twists and turns before Rublev ...