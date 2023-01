Sharon Stone al SNL ha regalato una magnetica performance con Sam Smith | ecco il video

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 23 gennaio 2023) In occasione dell'uscita del suo nuovo album, Samha presentato una delle canzoni al Saturday Night Live al fianco di, con unaindimenticabile. La bellezza elegante die la potenza di Sam, in un tripudio canoro che attinge dalla dimensione classica, hanno accompagnato la presentazione al grande pubblico di Gloria, la canzone che fa da titolo al nuovo album del cantante. La loro esibizione al Saturday Night Live ha lasciato il pubblico americano a bocca aperta. Luci soffuse e un coro di persone incappucciate, poi una luce al centro del palco in cui troviamo un piccolo divano e su questo, sdraiata in abito elegantissimo, una trasognante. La musica parte a cappella dalle ...