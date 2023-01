Sgarbi a Morgan | ”Topo non è un’offesa | da lì Topolino della Walt Disney”

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 23 gennaio 2023) (Adnkronos) – Nuovi colpi di scena nella chat ‘stan’ex ‘Rinascimento e dissoluzione’, quest’ultima ‘dissolta’ daquando il cantante ha iniziato a cancellare ‘a caso’ i membrichat creata dal sottosegretario alla Cultura, ‘rei’ di non averlo difeso nella vicenda del ”’restauro dei nastri di Tenco”, ha detto il cantante ieri in un’intervista a ‘La Stampa’. Nell’articoloafferma di aver chiesto un appoggio dai membri nella chat per la diffusione di un comunicato stampa ”firmato da tutti e chi non era d’accordo lo dicesse. Ma si sono ribellati contro di me e a quel punto li ho buttati fuori perché quella è casa mia”, ha raccontatoa ‘La Stampa’. A quel punto, irritato dal comportamento del cantautore, ”non siamo in Iran”, aveva affermato in chat, lo ...