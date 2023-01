In mattina ha infatti guidato ad alta velocità nella piazza Marsilio Ficino di Figline e poi proseguito in contromano inMatteotti, causando panico tra le persone presenti nel centro. I ...L'automobilista si è reso protagonista di altri episodi simili a Faella e Figline. E' stato identificato e ...

Sfreccia in Corso Italia a San Giovanni e fa una manovra azzardata. Denunciato LA NAZIONE

Ubriaco sfreccia a velocità folle e fa «strage» di auto Prima Chivasso

Sfreccia con l'auto ma perde il controllo e si schianta contro il muro ... Prima Treviso

Ubriaco, senza patente e contromano su auto rubata, arrestato dalla polizia a Firenze Controradio

Atletica, Great Nnachi sfreccia in 6.49 nei 50 metri: record italiano juniores dopo 42 anni! OA Sport

Alla guida di un SUV bianco ha percorso a folle velocità il centro cittadino di San Giovanni Valdarno, in provincia di Arezzo. Una spericolata e pericolosa corsa, per di più in contromano, nel corso p ...L'automobilista si è reso protagonista di altri episodi simili a Faella e Figline. E' stato identificato e deferito.