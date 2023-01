Serie A UnipolSai 2022 23 | la classifica dopo 16 giornate

Leggi su seriea24

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Una giornata di/23 ricca di colpi di scena quella appena conclusasi, partendo dallo step del duo di testa EA7 Emporio Armani Milano – Virtus Segafredo Bologna. I milanesi sono stati fermati dal fanalino di coda UNAHOTELS Reggio Emilia per 73-68 mentre i bianconeri sono stati rimontati di 24 punti e sconfitti dall’Happy Casa Brindisi con il punteggio di 78-77 grazie alla bomba della vittoria di Bowman. Ad approfittarne sono state Bertram Yachts Derthona Tortona (vincente contro Scafati per 79-74) e Carpegna Prosciutto Pesaro (che ha conquistato il successo nell’anticipo contro Verona per 76-73), distanti rispettivamente una e due vittorie dal duo di testa. Di seguito, a quota 18 punti, ci sono Dolomiti Energia Trentino (tornata alla vittoria contro Varese per 90-80), Openjobmetis Varese mentre al 7° posto in ...