Serie A | la Juventus potrebbe ricevere più sanzioni e gli Ultras esplodono contro “quegli immondi esseri”

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 23 gennaio 2023) 2023-01-23 12:13:42 Non si sprecano commenti e polemiche in questi minuti sui social a proposito dell’ultima news riguardante laA: voil’urna è ancora agitata. IlSapevo il venerdì che ho ricevuto 15 punti di penalizzazione in questaA 2022/23 per il ‘Caso Plusvalas’ (fittiziamente e sistematicamente gonfiano il valore dei calciatori in numerosi trasferimenti)… ma quel rigorenon essere l’ultimo della stagione. ‘La Vecchia Signora’ resta nel mirino della giustizia italiana per le cosiddette ‘manovre salariali’ effettuate durante la pandemia. Ed è che il Pubblico Ministero (con Giuseppe Mento in testa) analizza i tagli salariali che sono stati effettuati durante la pausa dovuta alla pandemia. Come molti club in Europa, Laha raggiunto un accordo con il proprio ...