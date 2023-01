Serie A | Inter-Empoli 0-1 | Skriniar si fa espellere | Baldanzi segna ed i toscani piazzano l’impresa!

Leggi su oasport

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Si chiude con una grande sorpresa il lunedì della 19a giornata dellaA 2022-2023. L’di mister Paolo Zanetti sbanca San Siro con il punteggio di 1-0 (rete dial 66?) e compie un passo importante verso la salvezza. I nerazzurri, invece, si mangiano le mani per il rosso nel primo tempo ae per un ko che li allontana, forse definitivamente, dalla corsa allo Scudetto. A questo punto in classifica i nerazzurri rimangono fermi al terzo posto a quota 37 punti, con ben 13 lunghezze da recuperare sul Napoli. L’, invece, si issa in nona posizione (superando anche la Juventus) con 25 punti e si portano a -3 dall’Udinese al settimo posto. Simone Inzaghi propone la suacon il 3-5-2 con Onana tra i pali,, de Vrij e Bastoni in ...