Serie A | Deulofeu torna dopo due mesi senza giocare e ricade dall’infortunio

(Di lunedì 23 gennaio 2023) 2023-01-22 16:09:36 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sul giornale iberico Marca: L’Udinesesulla via della vittoria contro la Sampdoria (0-1) nei minuti finali, in una partita che ha lasciato l’amaro in bocca al ricaduta dello spagnolo Gerardche è entrato in campo come sostituto per la prima voltache Ho sofferto il 12 novembre e non è riuscito a finire lo schianto. Non è stata una giornata facile per l’Udinese, tanto meno per. Il catalano, pezzo fondamentale di questa squadrasi è infortunato nell’ultima partita prima della sosta dei Mondiali, contro il Napoli, dei suoi ginocchio sinistro. Sono partito a 77? Più di dueto sul green. Lo ha ...

LAROMA24

In caso di partenza di Zaniolo ci sarebbe un sostituto pronto Ho letto dei nomi, come Ziyech e. Per me non succederà nulla, Zaniolo resterà qui".... ' Sento già nomi comee Ziyech , ma non posso pensare in questo momento a una cosa che per me non accadrà'. FOTOGALLERY ©Ansa %s Foto rimanentiA Le pagelle di Spezia - Roma 0 - 2 I ... Serie A, Sampdoria-Udinese 0-1: Deulofeu out dopo 13'. Sottil: "Solo ... Questi i grigiorossi convocati dal tecnico Davide Ballardini per la partita Bologna-Cremonese, valida per la 19a giornata del campionato di Serie A, in.In attesa di ancora tante partite in un 19esimo turno “spezzatino” per quanto riguarda la Serie A 2022-2023, in questa domenica pomeriggio si sono giocate Sampdoria-Udinese e Monza-Sassuolo. Ecco come ...