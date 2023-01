Serie A | Bologna-Cremonese LIVE alle 18 30

Le formazioni ufficiali die Cremonese, sfida valida per la diciannovesima giornata diA 2022/2023. Thiago Motta con una squadra in emergenza soprattutto in avanti, dove è ancora fermo ai box Marko Arnautovic e ha ...Programma del 11° turno, secondo di ritornoA1 femminile Sabato 28 Gennaio ore 15.30- Como, Brizz - Florentia, Ekipe - Trieste, Padova - Bogliasco. Sis Roma - Rapallo.Fischio d'inizio ore 18:30 Le formazioni ufficiali di Bologna e Cremonse scelte da Thiago Motta e Ballardini. Fischio d'inizio ore 18:30 Nel primo posticipo della 19ª giornata di Serie A il Bologna di ...Calciomercato.it vi offre il match del ‘Dall’Ara’ tra il Bologna di Thiago Motta e la Cremonese di Ballardini in tempo reale Il Bologna ospita la Cremonese nel primo posticipo del lunedì valido per la ...