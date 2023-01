Senza carri | per Kiev la strada è il dominio aereo L’opinione del gen Tricarico

Leggi su formiche

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Tra le tante anomalie dottrinarie che il conflitto russo ucraino sta elargendo a piene mani, una in particolare sta mettendo radici diffuse che rischiano di divenire profonde, irreversibilmente: quello deiarmati ad alta efficacia come unica soluzione per liberare i territori invasi dagli omologhirussi. Una valutazione questa quantomeno parziale se non proprio errata. Ormai la peculiare situazione di scenario dovrebbe far comprendere che il bandolo della matassa sta nell’acquisizione della superiorità aerea. E che come al solito una confrontazione militare non può iniziareacquisire il controllo dei cieli; nel caso ucraino non pare un risultato complicato, stante l’improbabilità che i russi possano contare sul governo indisturbato degli spazi aerei annessi, come avvenuto per i territori sottostanti. Se quindi, come è ...