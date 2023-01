Semaforo verde dalla Germania | Berlino pronta a inviare i Leopard all' Ucraina

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Laad autorizzare la Polonia adcarri armatiall'. Ma il ministro della Difesa frena: "Non è il caso di prendere una decisione affrettata"

Key4biz.it

... ci sono delle piante di magnolia che poi verranno spostate nell'area. Nelle prime ore di ... I particolari più critici sono il tempo molto breve delper i pedoni e per i bus che arrivano ...Più incerti i tempi per ilVia libera dalla Germania: Berlino autorizzerà la Polonia ad inviare i carri armati Leopard all'Ucraina dopo giorni di indecisione e dichiarazioni contrastanti. "Se ci verrà posta la richiesta, allora ...ROSSO Passo indietro rispetto alla vittoria contro l'Ascoli. La Ternana ha la grande forza di portarsi in vantaggio con Pettinari sul piede di partenza, ma poi lo ...