Sei mia L' orrore del marocchino sulla moglie incinta | calci sulla pancia

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Le violenze a Toano, in provincia di Reggio Emilia, davanti ai due figli minorenni. La donna è riuscita a inviare le foto delle sue ferite al volto alla madre, che ha chiamato i carabinieri. Anche davanti ai militari non ha mostrato pentimento. "La picchio quando voglio, è mia", ha detto.

ilGiornale.it

... la figlia di Ambra Angiolini Jolanda Renga: 'Sentirmi direbrutta mi ha fatto male, ho pianto ...male' Il video che ha commosso il web 'Ieri ho cantato per la prima volta con Jolanda nella...... dopo chestato nessuno, quando la coscienza ti si sveglia, allora nonmai contento. Per ... A MILANO IL 'TRAM DELLA MEMORIA' - 'Finalmente prima di morire vedo laMilano con il mio tram ... "Sei mia". L'orrore del marocchino sulla moglie incinta: calci sulla ... Nell'ultima tappa di Coppa del mondo prima dei Mondiali, la regina del biathlon Dorothea Wierer, ieri quarta in staffetta con le compagne Passler, Auchentaller e Lisa Vittozzi, ha ...Da piccola era magra e alta. Poi la pubertà e Benedetta ha iniziato ad arrotondarsi: "Mia madre era devastata", dice. Ma la donna non si è arresa senza combattere e l'ha ...