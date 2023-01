Segre | “Sono pessimista | la Shoah tra qualche anno non sarà più sui libri di storia”

(Di lunedì 23 gennaio 2023) “Una come me certo non si accontenta, una come me èe ritiene che traciuna riga suidie poi non cinemmeno più quella”. Così la senatrice a vita Liliana, alla presentazione del palinsesto di eventi per il Giorno della Memoria, predisposto dal Comune di Milano. L'articolo .

contenta, ma da quanti anni poteva esserci questo tram' si è chiesta Liliana, durante la presentazione del palinsesto delle iniziative predisposte dal Comune di Milano per il Giorno della ...Dal 2017 negia' state posate 171, in 135 indirizzi. La posa delle prime pietre di inciampo nel 2017 in corso Magenta 55, dedicate ai parenti della senatrice Liliana, sopravvissuta al ... Liliana Segre: sono una nonna testimone della storia, viva la Costituzione Per ricordare le vittime del nazismo in città saranno posate nuove Pietre d’inciampo ed è stato organizzato un grande numero di incontri, proiezioni, spettacoli teatrali e laboratori ...“Una come me ritiene che tra qualche anno” sulla Shoah “ci sarà una riga tra i libri di storia e poi più neanche quella”. Lo ha detto Liliana Segre alla presentazione delle iniziative per la Giornata ...