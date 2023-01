Se le hanno sparato | orrore della Littizzetto contro la prof impallinata

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Si sa che la gente dà buoni consigli, sentendosi come Gesù nel tempio, si sa che la gente dà buoni consigli, se non può più dare il cattivo esempio, cantava De André. Quando a dominare è la regola del “consenso” a qualunque costo, vale tutto. Pur di compiacere i giovani, che sono quelli che smanettano a raffica sui social e sciorinano like senza risparmiarsi, i vip fanno a gara a leccargli le terga con dovizia. Alcuni di questi personaggioni, per il terrore di perdere popolarità fra gli adolescenti, si compiacciono di tutte le cazzate che fanno e li difendono a spada tratta. Ti sdrai sul grande raccordo anulare e impedisci a dei poveri cristi di andare al lavoro,al grido “Salviamo le margherite?” Ecco che arriva il fotografo vip, Oliviero Toscani, a dirci che «vale la pena scatenare l'ira di dieci automobilisti per accendere la luce su un problema che riguarda tutti noi». Al netto del ...