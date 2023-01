Scuole di Roma al gelo | “Genitori costretti a riprendersi i propri figli” | denuncia Santori

Leggi su italiasera

(Di lunedì 23 gennaio 2023) “La Lega lancia l’allarme e chiede al Campidoglio di attivare immediatamente i controlli e le riparazioni per mettere in moto le caldaie, guaste in molte case edietà comunale. Nell’istituto comprensivo Guglielmo Pallavicini, al Torrino, i termosifoni sono gelati, isono stati raggiunti da un messaggio che li invita ad andare a riprendere i bambini il prima possibile. Lo stesso problema è segnalato nelle case popolari di piazza Certaldo, a Magliana, dove le famiglie con anziani, malati e disabili, lottano contro il disservizio da giorni senza un intervento, e isono andati a prendere iper non farli morire al freddo. Ma sono moltissime le segnalazioni che si susseguono quasi da ogni quartiere della città senza che il problema venga ...