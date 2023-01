Scuole chiuse a Napoli | L' Aquila | Rieti e Spoleto | l' elenco regione per regione

Fanpage.it

Caparvi e Presciutti si sono affidati anche ai loro profili facebook per speigare lo stop alle lezioni nelledi ogni ordine e grado a causa della neve che sta cadendo in maniera abbondante. ...Pericolo valanghe sulle Alpi lombarde e sulle Dolomiti venete.nel riminese e a Nuoro. Evacuati in 400 a Casamicciola a Ischia. E' allerta gialla in 9 Regioni: Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Emilia Romagna, Marche, Molise, Puglia e Umbria. ... Maltempo, scuole chiuse per allerta meteo lunedì 23 gennaio: l'elenco regione per regione Pericolo valanghe sulle Alpi lombarde e sulle Dolomiti venete. Scuole chiuse nel riminese e a Nuoro. Evacuati in 400 a Casamicciola a Ischia.Scuole chiuse per il maltempo oggi dal Nord al Sud Italia. Ancora freddo glaciale sulla penisola, con neve e vento. Oggi allerta arancione in Romagna e Marche; gialla in Abruzzo, ...