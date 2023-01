Scuola e smartphone | un rapporto “conflittuale” iniziato nel 2007

Leggi su giornalettismo

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Alla fine arrivò Valditara, ma la circolare inviata ai dirigenti scolastici dal Ministro dell’Istruzione e del Merito non è altro che la ripresa di direttive già in vigore da anni. Addirittura da quasi 16 primavere. Negli ultimi tempi, con l’aumento di episodi di bullismo e violenze in classe (anche contro i docenti) si è tornati a parlare deglivietati a. E l’attuale capo del dicastero del governo Meloni ha deciso di rinsaldare dei punti saldi già introdotti – all’interno del tessuto normativo italiano – nele ritoccati nel 2018. Andiamo a scoprire, dunque, le radici di un provvedimento non recente. LEGGI ANCHE > La proposta di un “patentino social” che non è un patentino social Tutto inizia nel lontano 15 marzo del 2017, quando l’allora Ministro della Pubblica Istruzione – Giuseppe Fioroni – inviò una ...