Scontro Meloni - Ue sui balneari. Governo chiede deroga Bruxelles dice no

Agenzia ANSA

Giorgia, in visita ad Algeri, apre ad una ulteriore proroga - richiesta con forza dai partiti che appoggiano la sua maggioranza - all'applicazione delle norme europee sulla concorrenza per ...Così Giorgia, a margine della visita ad Algeri, rispondendo a una domanda sul tema delle ...mettere mano e credo che per mettere mano a questo tema non ci sia alcun bisogno di unotra ... Scontro Meloni-Ue sui balneari. Governo chiede deroga Bruxelles ... Sciopero dei benzinai, il governo non torna indietro. Giorgia Meloni illustra la linea dell'esecutivo sullo scontro in corso con i sindacati di ...“Io credo sia necessario mettere mano alle cose che non funzionano. E sicuramente quello che non funziona è un certo uso che si fa alle volte delle intercettazioni”. Così Giorgia Meloni, a margine del ...