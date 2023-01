Scontri Paganese-Casertana | Cerreto FdI scrive a Piantedosi

Open

Pomeriggio di follia a Pagani, quando intorno alle 14.30 di ieri si sono registrati violenti tafferugli tra i tifosi di casa e quelli della Casertana. Il derby di serie D presenta un bilancio ...tra tifosi dellae della Casertana. La ricostruzione di quanto accaduto nelle parole di Alfonso Romano, giornalista di Agro24 Ascoltatra tifosi Il file audio ( podcast ) di ... Pagani (Salerno), violenti scontri tra ultras in serie D. In fiamme il bus della Casertana prima del derby con la ... Scontri tra tifosi nel pomeriggio a Pagani (Salerno), dove si è disputata la partita del girone G del campionato di Serie D tra Paganese e Casertana. Non lontano dallo stadio "Marcello… Leggi ..."Non permetteremo che si spengano i riflettori su quanto accaduto nella giornata di ieri prima del derby tra Paganese e Casertana". Zinzi (Lega): "Fare ...