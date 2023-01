Scontri Paganese-Casertana | al lavoro per identificare violenti

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiProseguono le indagini per risalire ai responsabili della guerriglia urbana andata in scena ieri pomeriggio a Pagani (Salerno) prima del derby di serie D. In mattinata il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore, Antonio Centore ha incontrato il questore di Salerno ed i due sostituti procuratori che stanno coordinando le indagini. Gli investigatori stanno esaminando con attenzione le immagini delle telecamere di videosorveglianza insieme ai filmati amatoriali pubblicati in rete. Elementi che potrebbero consentire, già a stretto giro, dile persone che ieri pomeriggio hanno seminato il panico tra le strade di Pagani, dando alle fiamme il pullman dei tifosi ospiti. Un rogo che ha provocato anche seri danni a residenti e titolari di attività ...

