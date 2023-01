Scippato e ferito | arriva la svolta | arrestato un 45enne

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiAvrebbe primauna catenina d’oro ad un uomo, poi nel corso di una successiva colluttazione avrebbela vittima ad una gamba esplodendo un colpo di pistola. Per questo episodio, avvenuto lo scorso mese di luglio a Torre del Greco (Napoli), è statoun uomo di 45 anni. Oggi gli agenti di polizia del commissariato torrese hannol’uomo, accusato di di rapina impropria aggravata e detenzione e porto illegali di arma da fuoco in luogo pubblico. Stando alla ricostruzione della polizia, a luglio la vittima della rapina, mentre transitava in auto in una strada di Torre del Greco, insieme alla compagna, alla sorella e alle due figlie minori, era stato invitato da due uomini, anch’essi a bordo di una vettura, ad accostarsi. A questo punto i due gli avevano strappato dal ...