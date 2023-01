Sciopero dei benzinai Urso | ' Un danno per i cittadini' Ma i gestori si fermano lo stesso

Agenzia ANSA

benzinai Urso: "Un danno per i cittadini" Ma i gestori si fermano lo stessoStazioni di servizio chiuse il 25 e 26 gennaio. Previste poche eccezioni su base provinciale e in ... Benzinai, sciopero confermato il 25-26 gennaio Ristabilire la verita' dei fatti diviene quindi prioritario, per aprire finalmente il confronto di merito. Gli impianti di rifornimento carburanti rimarranno chiusi per sciopero -compresi i self ...Confermato lo sciopero dei benzinai del 25 e 26 gennaio 2023. La protesta riguarderà anche i distributori self service.