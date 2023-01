Sciopero benzinai | orari e date confermate Quando finirà?

Leggi su termometropolitico

(Di lunedì 23 gennaio 2023)confermato per mercoledì 25 e giovedì 26 gennaio 2023. Nessun dietrofront delle associazioni di categoria, nonostante i tentativi del Governo Meloni di trovare una mediazione, che ha deciso di bloccare anche le pompe self service. Le informazioni fondamentali sulla protesta che potrebbe portare a numerosi disservizi lungo tutta la penisola.confermato dalle ore 19 di mercoledì 25 alla stessa ora di giovedì 26 gennaio 2023. Nessun dietrofront delle associazioni di categoria che non rinunciano neanche al blocco delle pompe self service (anche se dovrebbe comunque essere garantita la continuità del servizio “minimo” grazie agli impianti gestiti direttamente dalle compagnie petrolifere). Non sono serviti dunque gli accorati appelli del Governo Meloni a un passo indietro da ...