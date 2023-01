Sciopero benzinai confermato | da Urso confusione

Leggi su ilfogliettone

(Di lunedì 23 gennaio 2023) "Le dichiarazioni di questa mattina del ministrosono l'ennesima dimostrazione dellain cui si muove il Governo" e "rischiano seriamente di chiudere ogni residua possibilità di concludere positivamente la vertenza. Intervenga Palazzo Chigi e dia un segnale". Lo scrivono in una nota congiunta i presidenti Faib, Fegica e Figisc/Anisa sullodeidel 25 e 26 gennaio."Le organizzazioni di categoria hanno sempre sostenuto la necessità di un confronto aperto fino all'ultimo minuto utile prima delloche era e rimane". Per le associazioni, "il Governo continua a chiedere trasparenza e noi l'abbiamo offerta in tutti i modi. Quello che non ci si può chiedere è di autorizzare nuovi adempimenti e nuove sanzioni a carico dei gestori: questo no. ...