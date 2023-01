Sciopero Atm a Milano | venerdì 27 gennaio si fermano metro | bus e tram | gli orari e le fasce garantite

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Scioperano27i lavoratori di Atm, la società che gestisce il trasporto pubblico del capoluogo lombardo. L’agitazione è stata indetta dall’organizzazione sindacale AL-Cobas e durerà 24 ore. Per l’intera giornata saranno a rischio, quindi, i treni di tutte le lineepolitane, gli autobus e i. Previste come sempre ledi garanzia. “L’agitazione del personale viaggiante e di esercizio delle linee di superficie epolitane – si legge in una nota pubblica sul sito dell’azienda – sarà possibile dalle 8,45 alle 15,00 e dalle 18,00 al termine del servizio“. A, quindi,politane, autobus esaranno garantiti da inizio servizio alle 8.45 e dalle 15 alle 18. Per il resto ...

