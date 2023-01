Sci alpino | startlist slalom Schladming 2023 | orari | programma | tv | streaming | pettorali degli italiani

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Si alza il sipario ufficialmente sulla due-giorni di(Austria) valevole per la Coppa del Mondo di scimaschile. Sulla splendida cornice della Planai si inizierà oggi, o per meglio dire questa sera, con lo, prima manche fissata per le ore 17.45, seconda alle ore 20.45. La gara, come sempre, sarà attesissima dal pubblico di casa, con decine di migliaia di appassionati che cercheranno di sospingere la pattuglia austriaca verso il successo. Domani si replicherà, ma tra le porte larghe del gigante, una piacevole novità per questo pendio che, da tradizione, è appannaggio dei rapid gates. Cosa dovremo attenderci dalla gara di questa sera? Gli austriaci saranno capeggiati da Manuel Feller, che proverà a rifarsi dopo l’harakiri di Kitzbuehel, mentre lo “spauracchio” sarà, come sempre, la squadra ...

La start list, i pettorali di partenza e gli italiani in gara dello slalom maschile di Schladming , valevole per la Coppa del Mondo 2022/2023 di. Bib numero 14 per Tommaso Sala, con il 17 Alex Vinatzer, 26 per Stefano Gross, 34 per Simon Maurberger, con il 52 Tobias Kastlunger, 61 per Tommaso Saccardi.