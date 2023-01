Sci alpino | startlist gigante Kronplatz 2023 | orari | programma | tv | streaming | pettorali delle italiane

OA Sport

Lombardia e Veneto - Assolutamente vietato lofuoripista per il rischio di valanghe. L'indice ... Intervento del Soccorsoe speleologico Toscana - Sast nella zona del Monte Lavane, nel comune ...La start list, i pettorali di partenza e le italiani in gara del gigante femminile di Kronplatz , valevole per la Coppa del Mondo 2022/2023 di. Sono otto in tutto le atlete azzurre presenti nella gara sul suolo di casa: con il pettorale numero uno Marta Bassino darà il via alla prova, mentre subito dopo toccherà a Federica ... LIVE Sci alpino, Slalom Kitzbuehel 2023 in DIRETTA: Sala a caccia della top 10! Deludono Gross e Maurberger. Feller e Braathen: sfida per la vittoria Prende il via ufficialmente l’attesissima due-giorni di Kronplatz, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2023. Sulle nevi italiane gli appassionati del Circo Bianco potranno godersi ...«Cortina41-Il Mondiale fantasma» racconta la manifestazione sportiva che si svolse in pieno conflitto. Le vittorie e la storia degli atleti che caddero nel dramma della guerra ...