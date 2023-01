Sci alpino | sei azzurri presenti alla Night Race di Schladming | assente Razzoli

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Sono 6 gli italiani che prenderanno il viadie tra essi non ci sarà Giuliano, alle prese con dolorischiena sin dvigilia della discesa di Kitzbuehel.Tommaso Sala, Alex Vinatzer, Stefano Gross, Simon Maurberger, Tobias Kastlunger e Tommaso Saccardi. L’ultimo podio conquistato dall’Italia in questa gara risale al 2015, quando Stefano Gross ripetette il secondo posto già ottenuto nel 2012. Prima di lui, Manfred Moelgg si è classificato terzo nel 2008 e secondo nel 2004, mentre le uniche vittorie azzurre portano la firma di Alberto Tomba (1997, 1998). SportFace.

Eurosport IT

Sono 8 le italiane che prenderanno parte al doppio appuntamento di Kronplatz , gare importantissime per quanto concerne la Coppa del Mondo di gigante femminile e che si disputeranno tra martedì 24 e ...Parli di Alaska e pensi ai ghiacci e alla neve. Per gli sciatori più avventurosi c'è l'ebbrezza di fare heliski, un tipo diin cui si ... Coppa del Mondo - Marta Bassino è terza con un SuperG quasi perfetto: rivivi la gara da podio Brignone e Bassino guidano la truppa tricolore nel doppio appuntamento di gigante ROMA (ITALPRESS) - Sono otto le azzurre che prenderanno parte ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...