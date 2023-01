Sci alpino | Schladming maschile 2023 | calendario | programma | orari e tv

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Dopo soli due giorni di distanza dallo slalom di Kitzbuehel, la Coppa del Mondo2022/di sposta aper una due giorni di discipline tecniche: martedì 24 gennaio è infatti inuno slalom speciale, mentre mercoledì 25 sarà il momento dello slalom gigante. Azzurri attesi per il riscatto dopo la prestazione deludente in Austria. Di seguito glie ilcompleto. Diretta tv – Le gare verranno trasmesse in diretta su Rai Sport HD e su Eurosport 2.Martedì 24 gennaio Ore 17.45: prima manche slalomOre 20.45: seconda manche slalomMercoledì 25 gennaio Ore 17.45: prima manche gigante ...

OA Sport

CORTINA - Niente supergigante femminile di Coppa del mondo a Cortina per Sofia Goggia. La sciatrice bergamasca presenta un leggero indolenzimento al ginocchio destro (non quello infortunato nel corso ...Rai 2 e Rai Sport infatti sono le emittenti ufficiali per la trasmissione delle gare die di conseguenza i palinsesti del fine settimana sono spesso costretti a modificare in corsa la ... LIVE Sci alpino, Slalom Kitzbuehel 2023 in DIRETTA: rimonta e trionfo per Daniel Yule! Ryding e Braathen sul podio. Deludono gli azzurri: Sala 13mo La Coppa del Mondo femminile di sci alpino resta in Italia. Dopo la tre giorni di Cortina, ci sarà un fantastico doppio appuntamento a Kronplatz, con in programma due giganti, martedì e mercoledì, sul ...Il calendario della Coppa del Mondo femminile di sci alpino è stato rivoluzionato nelle ultime settimane. La località ceca di Spindleruv Mlyn, che aveva in programma di ospitare nel fine settimana del ...