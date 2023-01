Sci alpino | l’Italia è argento nel parallelo a squadre dei Mondiali juniores di St Anton Oro alla Svezia

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Arriva una splendida medaglia d’perai Campionatijunior 2023 in corso di svolgimento a St.(Austria). Oggi era in programma ilin notturna ed i nostri portacolori – Ambra Pomare, Pietro Giovanni Motterlini, Giulia Vallerani e Davide Leonardo Seppi – hanno ceduto solamente in finale, che è andata a mettersi la medaglia d’oro al collo., quindi, per gli azzurri, mentre sul gradino più basso del podio è salita la Norvegia. La gara ha preso il via con gli ottavi di finale. L’Austria supera 3-1 la Serbia, la Norvegia 3-2 la Francia, la4-0 sulla Gran Bretagna, quindi la Germania supera 3-1 la Polonia, la Svizzera 4-1 sull’Ungheria, gli Stati ...

La start list, i pettorali di partenza e gli italiani in gara dello slalom maschile di Schladming , valevole per la Coppa del Mondo 2022/2023 di. Bib numero 14 per Tommaso Sala, con il 17 Alex Vinatzer, 26 per Stefano Gross, 34 per Simon Maurberger, con il 52 Tobias Kastlunger, 61 per Tommaso Saccardi. Ecco la start list completa ...Lombardia e Veneto - Assolutamente vietato lofuoripista per il rischio di valanghe. L'indice ... Intervento del Soccorsoe speleologico Toscana - Sast nella zona del Monte Lavane, nel comune ... LIVE Sci alpino, Slalom Kitzbuehel 2023 in DIRETTA: Sala a caccia della top 10! Deludono Gross e Maurberger. Feller e Braathen: sfida per la vittoria Prende il via ufficialmente l’attesissima due-giorni di Kronplatz, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2023. Sulle nevi italiane gli appassionati del Circo Bianco potranno godersi ...Si alza il sipario ufficialmente sulla due-giorni di Schladming (Austria) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2023. Sulla splendida cornice della Planai si inizierà oggi, o per megl ...