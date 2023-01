Sci alpino | gioie e fantasmi per Goggia a Cortina Bassino si conferma in superG | il sogno di Schieder

Leggi su oasport

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Unadi, paure eper Sofia. La bergamasca ha vinto la prima discesa del venerdì sull’Olympia delle Tofane, centrando il quarto successo su cinque gare (ha fatto seconda a St. Moritz),ndo di essere la numero uno in assoluto della specialità. Però, però proprio come lo scorso anno, quando Sofia cadde e si fece male prima delle Olimpiadi, anche questa volta, dopo un trionfo, è arrivata una caduta. Tanta, anzi tantissima paura, nel vedere nuovamente a terra(cosa già accaduta lo scorso weekend a St.Anton), ma per fortuna questa volta nessuna grave conseguenza. Insieme allo staff tecnico Sofia ha poi deciso di non partecipare alper evitare di sollecitare un ginocchio destro un po’ indolenzito per la botta e per evitare di ...