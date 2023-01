Sci alpino | domani la classica in notturna di Schladming Nuova chance per gli azzurri in un feudo di Kristoffersen

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Salutata Kitzbuehel, la Coppa del Mondo di scimaschile 2022/23 fa tappa subito in un altro di quei luoghi che hanno fatto e che continuano a fare la storia di questo sport.si terrà infatti il classico slalom indi Schlading, in Austria, dove assisteremo al solito spettacolo tanto tra i pali stretti quanto fuori dalla pista. Quello sulla Planai sarà il settimo slalom stagionale; finora hanno vinto “solo” tre atleti (lo scorso anno dopo sei gare erano sei i vincitori differenti) che si presenteranno come grandi favoriti anche a. Stiamo parlando di Henrik, attualmente leader di specialità, Lucas Braathen e Daniel Yule.viene dalla difficile gara di Kitz e non potrebbe trovare pista migliore per rialzarsi immediatamente. Sulla ...

OA Sport

