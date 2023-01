Sci alpino | Coppa del Mondo Schladming 2023 | programma | orari | tv | streaming In calendario slalom e gigante in notturna!

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Siamo giunti ai nastri di partenza di una due-giorni di gare davvero affascinante. Il, riveduto e corretto, delladeldi scimaschile, infatti, ci propone la doppietta di prove tecniche di(Austria), entrambe in notturna. Domani, martedì 24 gennaio (prima manche ore 17.45 e seconda 20.45) si incomincerà con il classicosulla pista austriaca, mentre mercoledì 25 gennaio (prima manche ore 17.45 e seconda ore 20.45) sarà la volta del. Saranno, quindi, le luci dei riflettori della meravigliosa “Planai” a fare da scenario perfetto per queste due gare che apriranno una settimana davvero fitta di impegni per il Circo Bianco al maschile, dato che nel fine settimana ci si trasferirà sulla Olympia delle ...

CORTINA - Niente supergigante femminile di Coppa del mondo a Cortina per Sofia Goggia. La sciatrice bergamasca presenta un leggero indolenzimento al ginocchio destro (non quello infortunato nel corso ...Rai 2 e Rai Sport infatti sono le emittenti ufficiali per la trasmissione delle gare die di conseguenza i palinsesti del fine settimana sono spesso costretti a modificare in corsa la ... LIVE Sci alpino, Slalom Kitzbuehel 2023 in DIRETTA: rimonta e trionfo per Daniel Yule! Ryding e Braathen sul podio. Deludono gli azzurri: Sala 13mo La Coppa del Mondo femminile di sci alpino resta in Italia. Dopo la tre giorni di Cortina, ci sarà un fantastico doppio appuntamento a Kronplatz, con in programma due giganti, martedì e mercoledì, sul ...Il calendario della Coppa del Mondo femminile di sci alpino è stato rivoluzionato nelle ultime settimane. La località ceca di Spindleruv Mlyn, che aveva in programma di ospitare nel fine settimana del ...