Gazzetta del Sud

Ha picchiato la moglie incinta, sferrandole calci alla pancia,in faccia. Un 40enne impiegato, di nazionalità marocchina, residente a Toano - nell'Appennino Reggiano - è stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni ...Il marito l'avrebbe colpita conin faccia, oltre che con tirate di capelli e calci alla pancia. La madre si è precipatata a soccorrere la figlia, ma il genero l'avrebbe accolta ... Schiaffi e pugni alla moglie incintanel Reggiano: "È mia, la picchio quando voglio" Un uomo di 40 anni, impiegato, di nazionalità marocchina, è stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate. Il 40enne ha picchiato la moglie, all’ottavo mese di gravida ...Un uomo di 40 anni, impiegato, di nazionalità marocchina, è stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate.