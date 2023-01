(Di lunedì 23 gennaio 2023) Victorscala due posizioni nella classifica dellad'Oro dopo la rete realizzata contro la Salernitana all'Arechi sabato pomeriggio. Tredici gol per ventisei punti totali per l'...

Corriere dello Sport

Victor Osimhen scala due posizioni nella classifica dellad'dopo la rete realizzata contro la Salernitana all'Arechi sabato pomeriggio. Tredici gol per ventisei punti totali per l'attaccante del Napoli che insegue l'irraggiungibile Haaland (50 ...Haaland comanda la classifica dellad': Osimhen fuori dal podio e c'è anche il neo acquisto dello Spezia Krollis Con la tripletta al Wolverhampton, la quarta in Premier League, Haaland domina senza sorprese la classifica della ... Scarpa d'Oro, Osimhen come Mbappé: nigeriano sempre più in alto L'attaccante del Napoli continua a segnare e di conseguenza continua a scalare posizioni nella graduatoria dedicata ai bomber ...Haaland comanda la classifica della Scarpa d’oro: Osimhen fuori dal podio e c’è anche il neo acquisto dello Spezia Krollis Con la tripletta al Wolverhampton, la quarta in Premier League, Haaland domin ...