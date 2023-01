Scarichi dalle fogne nei fiumi del Sannio | rinviato il processo Gesesa

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiÈ stata rinviata al prossimo 26 giugno l’udienza in merito all’inchiesta, relativa al grave inquinamento deiCalore e Sabato che attraversano la provincia di Benevento. Si tratta dell’inchiesta sull’inquinamento deidel Beneventano partita nel 2016 e che, nel maggio 2020, aveva portato al sequestro di 12 depuratori e all’iscrizione nel registro degli indagati di 31 persone, tra funzionari, tecnici e politici. Le accuse, a vario titolo, sono di inquinamento ambientale, frode nelle pubbliche forniture, truffa aggravata, gestione illecita di rifiuti,di acque reflue senza autorizzazione, abuso d’ufficio e falsità ideologica. Le indagini della Procura di Benevento avevano consentito di acquisire gravi indizi in ordine a una presenza diffusa e massiva di ...

