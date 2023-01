Scambio con l’esubero | il Bayern stuzzica Allegri col big

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Il club bavaerse ha messo gli occhi su uno dei giocatori bianconeri in uscita: la proposta non dispiace al tecnico della Juve Incassata la penalizzazione in classifica stabilita dalla Corte… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Tutto Napoli

È anche prevista una colazione di lavoroil primo ministro palestinese, Mohammad Ibrahim Shtayyeh, per unoinformale di opinioni. A margine della riunione del Consiglio, sono previsti ......a unodi opinioni sull'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina come anche sul Sahel e i paesi costieri dell'Africa occidentale. Sarà inoltre informato riguardo a temi di attualità,... Ag. Sirigu: "Scambio con Gollini Trattativa in chiusura, ecco quando si definirà" Per questo il ds Pederzoli ha proposto uno scambio di punte con la Reggina, attualmente seconda in classifica. VAI AL POSSIBILE SCAMBIO>>> ...In attesa dei primi colpi in entrata del Bari, prosegue senza remore la sessione invernale di calciomercato, coinvolgendo anche numerosi ex giocatori biancorossi. Negli ultimi giorni è ...