SBK | Rinaldi | ' Voglio che il team lotti per il titolo con entrambi i piloti'

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Una sfida da vincere. Si preannuncia questo il 2023 per Michael Ruben, unico pilota tra i quattro ufficiali Ducati in SBK e MotoGP a non aver vinto nel 2022, che ha comunque meritato la ...

GPOne.com

Una sfida da vincere. Si preannuncia questo il 2023 per Michael Ruben, unico pilota tra i quattro ufficiali Ducati ine MotoGP a non aver vinto nel 2022, che ha comunque meritato la riconferma grazie a costanza e dedizione. Il romagnolo ora ha una nuova ...Se guardiamo la carriera di Michael Rubennel suo insieme, in Superbike Ducati è sempre stata la sua costante . Dal 2018, anno del suo debutto con una Panigale, nell'anno successivo dove ha vestito i colori del team Barni, nel 2019 ... SBK, Rinaldi: “ho il fuoco dentro: ho parlato con Dovizioso per prepararmi” Alvaro Bautista sfoggerà il numero 1 sulla sua Ducati Panigale V4R, a dimostrazione che è lui l’uomo da battere in Superbike. Il campione del mondo in carica è pronto a ripetersi, ma tiene i piedi per ...Tutte le immagini di Alvaro Bautista e Michael Rinaldi dopo la presentazione del Team Ducati Aruba.it per il 2023 ...