Sassuolo | Carnevali | “Dispiace per la Juve ed i 15 punti”

Leggi su napolipiu

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Giovanniamministratore delegato delparla a Dazn della penalizzazione della: “per i 15“. Il calcio italiano è stato scosso dalla recente notizia della penalità di 15inflitta allantus in seguito all’inchiesta sulle plusvalenze. L’amministratore delegato del, Giovanni, ha espresso il suore per quanto successo ai bianconeri, sottolineando come questa vicenda sia dannosa per il sistema calcistico nazionale. “Mi, fa male per il nostro sistema. Speriamo che possa dare la possibilità di ripartire, come calcio italiano siamo in difficoltà” ha dettoha inoltre ...