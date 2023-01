Sarri | «Cosa ci manca per crescere come il Milan? Hanno speso 28 milioni per De Ketelaere»

(Di lunedì 23 gennaio 2023)è intervenuto nella consueta conferenza stampa prima del match contro ilin programma domani sera alle 20:45 allo stadio Olimpico di Roma. Queste le parole del tecnico della Lazio: Che Lazio servirà per contenere la voglia di riscatto del? «Prima di tutto non essere superficiali e avere la consapevolezza di affrontare i campioni d’Italia. Cisempre messo in difficoltà, non possiamo pensare di non incontrare ostacoli domani. Sarà una squadra più motivata del solito quella di Pioli. La partita però ci offre una grande opportunità, anche questo deve essere nella nostra testa. Dobbiamo sfruttarla, anche se vedremo la versione migliore del. Credo poco alla cattiva condizione dei rossoneri». Felipe Anderson alla Mertens? «È forte e può fare bene ovunque. Dries forse è più ...

IlNapolista

...per il tecnico biancoceleste E' una delle domande poste in conferenza stampa a Maurizio, ... Adesso l'unicache posso fare è recuperare ...Commenta per primoè ottimista sul recupero di Immobile. Lo ha lasciato intendere oggi in conferenza stampa a Formello. Alla domanda sulle condizioni dell'attaccante ha risposto: Il tecnico della Lazio ha ... Sarri: «Cosa ci manca per crescere come il Milan Hanno speso 28 ... Cosa può dirci del mercato della Lazio E' una delle domande poste in conferenza stampa a Maurizio Sarri, allenatore della Lazio che alla vigilia del match ...Il tecnico biancoceleste ha presentato in conferenza stampa la gara di martedì sera all'Olimpico contro i rossoneri di Stefano Pioli ...