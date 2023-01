Sarri “All' Olimpico vedremo la migliore versione del Milan”

(Di lunedì 23 gennaio 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Domanila migliordel. Non bisogna essere superficiali, affrontiamo una squadra forte, con individualità di alto livello, che ha perso un derby e sarà quindi più motivata del solito. Dobbiamo avere la consapevolezza delle difficoltà, ma vogliamo sfruttare le opportunità che avremo”. Lo ha detto l'allenatore della Lazio Maurizionella conferenza stampa della vigilia del big match contro ilall'. Tra gli ex della gara c'è Alessio Romagnoli: “Alessio è un giocatore di altissimo livello dal punto di vista tattico, è un giocatore adatto a come intendiamo noi muoverci in fase difensiva. Ha preso in mano la linea e la guida con attenzione e applicazione”, ha spiegato. “Mercato? Non mi interessa. Posso solo ...

Sky Sport

'Olimpico, che si preannuncia bollente, sarà battaglia vera. E in conferenza stampa, Maurizio, ha parlato del momento e della partita che sarà: " Non serve essere superficiali, affrontiamo i ...Lo ha detto il tecnico della Lazio, Maurizioalla vigilia del big match contro il Milan in campionato'Olimpico. Uno degli ex sarà Romagnoli: ' Alessio è un giocatore di altissimo livello ... Lazio-Milan, Sarri: "In gara secca possiamo battere chiunque. Luis Alberto in palla" Lo ha detto l’allenatore della Lazio Maurizio Sarri nella conferenza stampa della vigilia del big match contro il Milan all’Olimpico. Tra gli ex della gara c’è Alessio Romagnoli: “Alessio è un ...L'allenatore biancoceleste, che ha un contratto con le aquile fino al 2025, piace a tre club della Premier e a uno della ...